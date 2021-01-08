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Геноцид бизнеса — ресторатор сделал печальный прогноз о новом локдауне Глава Украинской ресторанной ассоциации рассказал о потерях отрасли в результате карантина

В результате карантина в Киеве закрылся каждый четвертый ресторан, говорится в результатах исследования Центра прикладных исследований. По прогнозам, ресторанный бизнес начнет восстанавливаться не раньше весны.

Ситуацию прокомментировал в эфире канала "Украина 24" президент Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев. В частности, он ответил на вопрос, как скажется на сфере новый карантин, который продлится с 8 по 24 января.

"Конечно, ничего хорошего не будет. Страна большая, и для некоторых регионов это, так скажем, поле жатвы — например, для Львова, где очень много посетителей могло бы быть. Там это большие потери. Для других регионов потери будут меньше. Но точно считать их мы будем уже потом", — сказал он.

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Эксперт рассказал, есть ли исследования об уровне заражения в ресторанах.

"Со статистикой в Украине вообще сложно, мы точно не знаем даже, сколько точно болеет людей. Данных нет, мы опираемся на данные европейских исследований. Поэтому странными выглядят частичные ограничения в Украине. Мы говорим, что это геноцид некоторых сфер бизнеса", — сказал он.

Ранее экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, нужно ли вводить локдаун с 8 по 24 января.