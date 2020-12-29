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Аренда в Киеве на Новый год: эксперт по недвижимости рассказал о возможностях Если есть спрос – и он растет, то предложение будет на это реагировать, отметил Пита

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о возможности арендовать квартиру в Киеве на новогодние праздники.

«Я думаю, кто решил только сегодня, что будет праздновать в посуточной квартире, то уже будет сложно это сделать, потому что уже в начале декабря рынок посуточной аренды на новогодние праздники был достаточно заполнен, то есть найти хороший вариант с хорошей стоимостью было уже непросто даже в начале декабря. За несколько дней до Нового года это будет еще труднее. И это правда, цены выросли», - отметил специалист по недвижимости.

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При этом, отметил он, пандемия коронавируса сыграла на руку тем, кто сдает квартиры в аренду.

«Не работают заведения питания, рестораны, ночные клубы, есть какие-то ограничения. Люди не хотят рисковать, но компаниями хотят собраться. А если нет возможности - с родителями живут или студенты - они находят возможности, чтобы собраться отдельно, и для этого берут посуточные квартиры. Если есть спрос – и он растет, то предложение будет на это реагировать, и цены будут повышаться», - заявил Пита.

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