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"Знаковое событие": в "Укроборонпроме" прокомментировали новый контракт Три самолета Ан-178 для нужд армии будут произведены в течение трех лет

29 декабря при участии президента Владимира Зеленского состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Министерством обороны и государственным концерном "Укроборонпром". В рамках первого этапа меморандума на "Укроборонпроме" будут произведены три самолета Ан-178 для нужд армии.

Генеральный директор концерна Юрий Гусев в эфире канала "Украина 24" прокомментировал это событие, назвав его "знаковым".

"Для нашего концерна, госпредприятия "Антонов" и в целом для авиационной отрасли Украины сегодняшнее событие является знаковым. Оно важно, потому что действительно впервые за годы независимости три новых самолета заказаны для Вооруженных сил. И подписан не только меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны и госпредприятием "Антонов", а также государственный контракт на производство трех новых Ан-178", - отметил Гусев.

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По словам гендиректора, с президентом обсуждались перспективы развития не только военного, но и гражданского авиастроения в Украине.

"Сегодня мы с президентом, осматривая цех завода "Антонов", говорили о перспективах развития авиастроения. Мы говорили о том, что нужна комплексная программа, которая бы развивала авиастроение в Украине, и президент дал поручение рассмотреть вопрос развития авиастроения на уровне Совета национальной безопасности и обороны. Мы активно работаем над тем, чтобы не только "Антонов", но и Харьковский авиационный завод, другие предприятия "Укроборонпрома" развивались в рамках комплексной программы", - сказал Гусев.

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Генеральный директор отказался назвать сумму контракта, сославшись на закрытую информацию, но рассказал, что три самолета будут произведены в течение трех лет.

Отметим, что самолет Ан-178 может использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, для транспортировки грузов.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности вмешивается в деятельность и препятствует рассмотрению документов, связанных с реформированием концерна.