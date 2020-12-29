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"Украинский шоу-бизнес в ж***е": известный продюсер о последствиях COVID-19 Артисты скоро поменяют профессию и пойдут таксовать, заявил Бебешко

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, как эпидемия коронавируса сказывается на работе представителей украинского шоу-бизнеса.

«Буду откровенным, чтобы корректно выразиться, украинский шоу-бизнес в ж***е, а если более точно - в глубокой ж***е. Потеряно много работы, много музыкантов и артистов, думаю, скоро поменяют профессию и пойдут таксовать, потому что не выдержат этой финансовой нагрузки, которая упала им на голову. Останутся, наверное, только звезды первого эшелона, популярные, и будут как-то работать», - отметил продюсер.

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Он подчеркнул, что артисты не зарабатывают на онлайн-концертах, как на Западе.

«Все онлайн-концерты - это смешно, потому что они никакого дохода не дадут. Если на Западе звезды могут договариваться об онлайн-концерте, у нас это чисто рекламная акция, некое самодовольство, что «в эфире меня кто-то увидел». Финансово оно никак не поддерживается, а жить как-то надо, надо что-то есть, зарабатывать деньги. Возможности такой нет, потому что украинские артисты - последние в списке, нам запрещено все», - заявил Бебешко.

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