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Неприятный сюрприз "под елочку" — экс-министр о тарифах на газ Алексей Кучеренко рассказал, какие тарифы могут вырасти вслед за газом

Газопоставляющие компании начали повышать цену на газ для населения с января 2021 года. Ситуацию прокомментировал в эфире канала "Украина 24" нардеп из фракции "Батькивщина", бывший министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Надо спросить наших граждан потребителей: согласны ли они с тем, что когда на зиму вырастает потребление для обогрева квартир, частных домов, кардинально растет цена? У них денег хватит заплатить такую цену? По-моему, это очень неприятный сюрприз "под елочку". Кстати, к сожалению, он будет не последним", — сказал он.

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Кучеренко рассказал, какие еще тарифы вырастут и почему.

"Сейчас растет цена на газ как товар, вырастет тариф на доставку, вырастут тарифы на воду на 20% и будут расти на тепло, так как будут пересматривать теплокоммунэнерго, так как НАК "Нафтогаз" влупил им большую цену точно так же задним числом за декабрь, а на январь еще будет повышать. Факт работы так называемого рынка газа я лично не считаю рынком, там нет конкуренции. Есть 40 компаний, которые сегодня предлагают газ, но всем ресурсом государственного газа монопольно владеет "Нафтогаз Украины", — сказал он.

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