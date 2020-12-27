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Хлеб подорожает: эксперт назвал точную цифру Уже в январе цена на хлеб может начать подниматься

Как изменится цена на хлеб в начале следующего, 2021 года, рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Руслан Сластен в эфире канала "Украина 24".

"Рост цены на пшеницу и соответственно на муку как составляющую уже сыграл свою роль, и в дальнейшем не будет влиять на рост стоимости хлеб. Вполне возможно, что в январе из-за подорожания коммунальных платежей, а также из-за поднятия минимальной зарплаты ожидается рост стоимости хлеба, но в районе до 5%", — сказал он.

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Эксперт назвал цифру, сколько будет стоить хлеб.

"Стоимость пшеничного хлеба в сетях вполне может быть на уровне 20-24 грн за килограмм. Рост в 5% означает дополнительно 1-1,5 грн на стоимости этого хлеба", — сказал он.

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