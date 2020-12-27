12:04, Сегодня

Могут пострадать зубы – украинцев предупредили о продукте с опасным "сюрпризом" Также эксперт объяснила, какой должна быть качественная колбаса

Мясо механической обвалки, которое используется как сырье для полуфабрикатов и готовых продуктов из птицы, нередко содержит в себе осколки костей, которые могут повредить зубы.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала руководительница отдела тестирования центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий.

"Если применяется мясо механической обвалки, для потребителя это чревато тем, что в продукт могут попасть грубые включения – осколки костей, сухожилий и т.д. Естественно, ничего этого в продукте быть не должно, потому что, во-первых, снижается его пищевая ценность, а во-вторых, могут пострадать наши зубы", - сообщила Кильдий.

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На вопрос, бывает ли мясо механической обвалки в колбасе высшего сорта, эксперт сказала:

"Вообще его там быть не должно. Если говорить о колбасе высшего сорта, то на самом деле в ней должно быть практически 100% мясного сырья, в которое, кстати, входит не только мясо, но и сало. Разница может быть только для молочных видов колбас, когда туда добавляется еще сухое молоко. То, что производители хвалятся, что колбаса сделана на 100% из мяса, – правильно, она должна быть сделана из мясного сырья".

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Ранее директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как нужно выбирать колбасу.