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Как нужно выбирать колбасу: покупателям дали важный совет Также эксперт рассказал, бывает ли колбаса с датой изготовления "из будущего"

Украинцы при покупке колбасы в магазине должны обязательно обращать внимание, в каких условиях хранится товар, а от покупки колбасы на рынке лучше воздерживаться.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал директор Института потребительских экспертиз Юрий Чорнобривец.

"Следует признать, что в последнее время достаточно большая проблема с качеством мясных продуктов, в частности, колбасных изделий. Колбасу нельзя продавать без холодильника – это один из главных факторов, на которые должен обратить внимание потребитель при покупке колбасы. Если она хранится вне холодильника или холодильник нерабочий, или плохо освещается, то лучше отказаться от покупки в этом магазине. Тем более, если речь идет о рынке, где такие товары абсолютно без холодильников продаются", - отметил эксперт.

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На вопрос, может ли быть колбаса с датой изготовления "из будущего", Чорнобривец ответил:

"В Украине законодательство очень строго к маркировке – в том числе и колбасных изделий. Поэтому, если производителя ловят на каких-то махинациях с маркировкой, это очень большие штрафы, в принципе могут закрыть предприятие. Бывает всякое, но, как правило, с маркировкой никаких проблем нет".

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