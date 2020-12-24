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В Украине будут платные дороги: эксперт раскритиковал решение Кабмина Глава Ассоциации автоимпортеров и дилеров оценил инициативу по введению платных автомобильных дорог в Украине

Кабмин установил стоимость проезда по украинским платным дорогам, она будет колебаться от 80 копеек до 4,6 грн. Это решение прокомментировал в эфире канала "Украина 24" глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

"Это очень плохо. Я считаю, что платными могут быть только те дороги, которые только что построены, это европейская практика. И у человека должно быть право выбора: хочешь — пользуйся более удобной, но платной дорогой, или рядом не такая современная и удобная дорога, но бесплатная. Я хочу, чтобы это было как в Европе: остались старые дороги, а платные построили новые", — сказал он.

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Эксперт рассказал, кто в первую очередь должен платить за пользование автомобильными дорогами.

"Много в каких странах есть платные дороги, но там думают о своих гражданах. Много где платят только грузовые машины и иностранцы. Перевозчики, особенно которые злоупотребляют нормами загрузки, должны платить за дороги. Вы знаете, что 94% денег на ремонт дорог обычно идет от импорта. Когда вы покупаете товары из-за границы, вы даете деньги на ремонт дорог. При этом в головах укрепилась ерунда, что деньги на ремонт дорог идут от стоимости топлива. Но это всего 6%, которые идут от акциза на топливо. Пусть иностранцы платят", — сказал он.

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Напомним, в 2019 году в Укравтодоре заявили, что первые платные дороги в Украине могут появиться через три-четыре года.