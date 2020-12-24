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"Наконец появилась логика": ресторатор о важном решении Кабмина на Новый год Нет смысла переживать, все равно дистанция между столами будет, заявил Сердюк

Ресторатор Тарас Сердюк в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал решение Кабмина о разрешении ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7:00, а не до 1:00, как было раньше.

«Люди были смущены этим режимом - до 1:00. Мне нравится это решение, я считаю, что его приняли разумные люди. Наконец-то появилась логика в принятии решений, потому что раньше ее не было. Если гости собирались на три часа, за это время, понятно, что происходил обмен всей флорой и фауной, которая есть у человека, и поэтому какой был смысл ограничивать дальнейшее пребывание в одном помещении?» - отметил бизнесмен.

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Он подчеркнул, что это все могло только повышать элемент коррупции в силу того, что кто-то мог с кем-то договориться.

«А так все четко и правильно, до 7:00 отгуляли... Люди хотят радоваться, получать положительные эмоции, и когда это лучше сделать, как не на Новый год? Мы со своей стороны будем соблюдать все правила, как и делали ранее. Однозначно это контроль на входе, обработка поверхностей, дезинфекция всего, что можно дезинфицировать. Нет смысла переживать, все равно дистанция между столами будет. Да, люди будут пересекаться во время, например, танцев, но они и так это делают в метро, на митингах, в школах», - заявил Сердюк.

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Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" ресторатор Александр Довганич заявил, что дата локдауна с 8 по 25 января не поддается логике.