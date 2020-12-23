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В "Слуге народа" сказали, откуда у украинцев гигантский долг за комуналку Даниил Гетманцев утверждает, что проблема возникла еще в 2015-2016 годах

Народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, откуда у украинцев взялся гигантский долг за коммунальные услуги.

"Около 60 млрд грн задолженности населения по ЖКХ – это проблема не этого года. Она сформировалась вследствие принятия властью в 2015-2016 годах нескольких решений – о заморозке социальных стандартов, когда в бюджете прожиточный минимум был вдвое меньше, чем фактический. Второе – сначала запуск программы субсидий, а потом сокращение, вследствие этого получился гигантский долг, который не решается просто так. Нельзя принять какое-то решение административно и сказать, что мы прощаем эту задолженность или наоборот, взыскиваем", - сказал нардеп.

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Как отметил Гетманцев, "долги появились объективно, а не из-за того, что люди допускали ошибки или социально не ответственные".

"Что делать? Я убежден в том, что начинать нужно со справедливого создания рыночных тарифов. А помощь должны получать социально незащищенные слои населения, а не мы с вами в студии. Это институт субсидий, который у нас работает, количество семей увеличивается год от года", - заявил "слуга народа".

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Ранее заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, от чего будет зависеть количество получателей субсидий в 2021 году и размер помощи.