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Почему растут тарифы и почему люди не платят: обсуждение на "ТОК-ШОУ №1"(фото) В студии программы - известные украинские политики, бывшие и действующие

В студии "ТОК-ШОУ №1" Василия Голованова на телеканале "Украина 24" 23 декабря говорят о тарифах за коммунальные услуги, их росте, способности украинцев платить и т.п.

На вопросы по теме в студии отвечают Данил Гетманцев, Елена Шуляк, Тимофей Милованов, Дмитрий Спивак, Алексей Кучеренко, Инна Совсун.

Как это происходит - смотрите в нашей фотогалерее.