Почему растут тарифы и почему люди не платят: обсуждение на "ТОК-ШОУ №1"(фото)
В студии программы - известные украинские политики, бывшие и действующие
В студии "ТОК-ШОУ №1" Василия Голованова на телеканале "Украина 24" 23 декабря говорят о тарифах за коммунальные услуги, их росте, способности украинцев платить и т.п.
На вопросы по теме в студии отвечают Данил Гетманцев, Елена Шуляк, Тимофей Милованов, Дмитрий Спивак, Алексей Кучеренко, Инна Совсун.
Как это происходит - смотрите в нашей фотогалерее.