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Помощь многодетным семьям станет больше: министр сообщила детали Какие изменения будут в выплатах сиротам-инвалидам и какую помощь могут получить многодетные

Для сирот с инвалидностью, которые воспитываются в опекунских семьях и на которых в 18 лет прекращаются выплаты, хотят изменить порядок помощи. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы внесли законопроект о том, чтобы дети с инвалидностью, которые проживают в детдомах, опекунских семьях, могли там проживать до 23 лет, соответственно, будут продолжаться выплаты. Нужна социализация этих детей, им после 18 нужно выходить куда-то из этих семей", — сказала она.

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Также Лазебная рассказала о программах помощи многодетным семьям.

"По многодетным семьям у нас есть несколько программ помощи, одна из них малообеспеченным. Если семья малообеспеченная, она может прийти в эту программу, потому что там на каждого ребенка мы платим 130% прожиточного минимума. Размеры помощи по программам многодетных выросли вдвое. Можно обратиться в органы соцзащиты и там помогут", — сказала она.

Ранее Марина Лазебная рассказала о видах выплат медикам и их семьям.