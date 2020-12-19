20:12, Вчера

Как правильно выбрать красную икру: украинцам дали советы Эксперт также объяснил, какую икру считают наиболее качественной

В период новогодних праздников в Украине традиционно возрастает спрос на красную икру.

Что нужно знать при покупке красной икры, рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

По словам эксперта, между развесной и баночной икрой нужно выбирать ту, которая в банке:

"Красная икра, которая поставляется к нам, фасуется в железные маленькие 100-граммовые баночки. Она может храниться в холодильнике, если чуть-чуть залить растительным маслом, чтобы она не засыхала, 3-4 дня. Если икра развесная, она поступает в продажу в банках от 0,5 кг до 5 кг. После открытия она должна быть продана за 24 часа. Продавцы, которые не успевают, потом идут на ухищрения, потому что в открытой икре начинаются необратимые окислительные процессы".

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Как пояснил Чистяков, самая дорогая и качественная – "просто икра", в которой из добавок содержится только соль. Недостаток такой икры – небольшой срок хранения, около 2,5 месяцев.

"Икра с консервантом хранится гораздо больше. Но здесь нужно обращать внимание, какой консервант применялся. Ни в коем случае не покупайте 239 консервант. Это уротропин, который, попадая в кислотную среду, вырабатывает формальдегид… Приемлемые консерванты - 200-й и 211-й", - сказал эксперт.

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Ранее экономист Олег Пендзин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как распознать поддельную красную икру.