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Что подарить на Новый год: названы популярные среди украинцев подарки Названа также средняя сумма подарочного чека

Украинцы на новогодние праздники начали чаще дарить парфюмерию и ювелирные украшения. Кроме того, повышенным спросом пользуются полезные подарки, а не просто эмоциональные.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал интернет-маркетолог Юрий Копышинский.

"В этом году я решил отойти от опроса знакомых. Мы посмотрели, что по Google-трендам ищут пользователи – больше ищут, чем в прошлом году, или так же. Если посмотреть по запросам, то такая интересная тенденция – большинство людей начинают мониторить заблаговременно, что подарить на Новый год", - сказал Копышинский.

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По его словам, украинцы начали больше планировать, количество поисковых запросов о подарках выросло на 25%.

"По гаджетам я вижу тренд примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Из интересных моментов – растет дальше парфюмерия, растет тренд на ювелирные изделия в этом году… 3-4 года назад были популярны просто сувениры, в последние 2 года мы стали более рациональными и выбираем подарки, которые реально нужны. На 40% больше покупают полезные подарки, а не просто эмоциональные", - сообщил эксперт.

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Оценивая среднюю стоимость подарков, маркетолог отметил:

"Средний чек очень вариативный и зависит от региона, где находится пользователь или потенциальный получатель подарка. В некоторых регионах это 500 грн, в больших городах до 2000 грн".

Ранее известная дизайнер Кристина Гусина в эфире телеканала "Украина 24" дала украинцам советы, как правильно украсить елку на Новый год.