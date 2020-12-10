"Восемь тысяч — это ничто": известный ресторатор о помощи для предпринимателей
Дмитрий Борисов рассказал, как не смог воспользоваться инициативами государства
Помощь от государства в размере 8 тысяч гривен — это мало для предпринимателей. Об этом заявил ресторатор Дмитрий Борисов в эфире канала "Украина 24".
"Восемь тысяч грн для частного предпринимателя - это подачка, это ничто. Одна из форм частного предпринимателя из оборота — это около 5 млн гривен оборота в год. То есть в месяц это более 500 тысяч гривен. Это имеет мелкий частный предприниматель. Когда мы говорим о то, чтобы поддержать частных предпринимателей на 8 тысяч гривен — это выручка за полдня маленькой кофейне за углом", — сказал он.
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Борисов отметил, что не сумел воспользоваться инициативами государства, нацеленными на помощь предпринимателям.
"Мы пытались честно за эти восемь месяцев почти все получить, что предлагало государство — в частности, кредит 5-7-9% со всеми возможными залогами банку. И все равно мы ничего не смогли получить. Я понимаю, что мы действительно бедная страна. Но рекомендую смотреть на те действия, которые приводят к результату. Пока все инициативы государства привели к отрицательному результату. Выборочные меры, принятие псевдо-локдауна. Тотальный локдаун с 8 января — точно тотальный? Но работает транспорт, метро, магазины, а кто крайний, кто страдает? Рестораны, кинотеатры, салоны", — сказал он.
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