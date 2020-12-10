Есть два вида помощи — в Офисе президента рассказали о выплатах для предпринимателей

О пособиях бизнеса, который пострадал из-за карантина, рассказала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире канала "Украина 24".

"У нас есть два разных вида помощи. Первый — это помощь в 8 тысяч гривен, которые получит непосредственно человек. Вторая — это в случае, если его работодатель сократил рабочее время и, чтобы не увольнять работников, переводит их на полставки или на четверть ставки. И тогда государство доплачивает работодателю, чтобы он сохранил рабочие места — по 8 тысяч на каждого такого наемного работника.

У таких работодателей, это уже непосредственно бизнес, а не малый предприниматель, не должно быть задолженности по уплате налогов на заработную плату. Эта помощь имеет целевое направление — она ​​должна уйти работникам работодателя, который ее получил. Иначе работодатель должен вернуть помощь и уплатить штраф", — сказала она.