Есть два вида помощи — в Офисе президента рассказали о выплатах для предпринимателей
Юлия Ковалив рассказала, какие два вида помощи государство платит предпринимателям
О пособиях бизнеса, который пострадал из-за карантина, рассказала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире канала "Украина 24".
"У нас есть два разных вида помощи. Первый — это помощь в 8 тысяч гривен, которые получит непосредственно человек. Вторая — это в случае, если его работодатель сократил рабочее время и, чтобы не увольнять работников, переводит их на полставки или на четверть ставки. И тогда государство доплачивает работодателю, чтобы он сохранил рабочие места — по 8 тысяч на каждого такого наемного работника.
У таких работодателей, это уже непосредственно бизнес, а не малый предприниматель, не должно быть задолженности по уплате налогов на заработную плату. Эта помощь имеет целевое направление — она должна уйти работникам работодателя, который ее получил. Иначе работодатель должен вернуть помощь и уплатить штраф", — сказала она.
Читайте также: "Восемь тысяч — это подачка": предприниматели возмущены помощью от государства
Популярное видео
Также Ковалив рассказала, что делать обычным работникам, которые не являются предпринимателями.
"На сегодня система выплаты зарплаты работает таким образом, что если человек получил зарплату, то работодатель точно заплатил за нее налоги. Иначе банки вообще не принимают платежки на выплату зарплат. Поэтому человек получит помощь", — сказала она.
Ранее министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, кто может претендовать на 8 тысяч грн материальной помощи от Кабмина во время жесткого карантина, и как получить эту выплату.