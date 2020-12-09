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Телеканал "Украина 24" готовит спецэфир "Деньги на жизнь" с Алексеем Сухановым Ведущий спецэфира Алексей Суханов узнает ответ на вопрос, который беспокоит большинство украинцев

10 декабря в 19:00 телеканал «Украина 24» покажет спецэфир «Деньги на жизнь». Эфир проведет известный актер, журналист, теле- и радиоведущий Алексей Суханов.

«Пандемия массово парализовала не только экономику, культуру, международное транспортное сообщение, но и оставила без работы многих людей. Мир вынужденно адаптируется к новым реалиям. Однако теоретических постановлений на государственном уровне мало. Людям нужны конкретные ответы на вопросы и четкая последовательность действий. На что выжить, когда потерял работу из-за коронавируса? Действительно ли официальное трудоустройство защищает права в кризисных ситуациях? На эти и другие актуальные вопросы Алексей Суханов получит ответы в прямом эфире у приглашенных государственных деятелей», – рассказал главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Вместе с экспертами ведущий обсудит, насколько готово государство материально поддерживать граждан, потерявших работу во время пандемии.