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Вакансии в Украине — в Центре занятости рассказали, сколько платят работодатели Эксперт по трудоустройству назвала самые популярные вакансии

В Украине стало меньше безработных, стоящих на учете в Центре занятости. Об этом рассказала начальница управления Госцентра занятости Инна Бондини в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас мы наблюдаем уменьшение численности зарегистрированных безработных в сравнении с мартом, апрелем, маем, и увеличение количества вакансий. Еще летом у нас была такая пропорция, примерно 9 человек на одну вакансию, то на сегодня уже 7 человек претендуют на одну вакансию. С начала карантина в центрах занятости зарегистрировались более 670 тысяч человек", — сказала она.

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Эксперт объяснила, почему наблюдается такая статистика.

"Тут и социальные факторы, и экономические, и то, что весенний и летний локдаун предприятия пережили и восстановили свою деятельность, люди трудоустраиваются, и, когда трудоустраиваются, они меньше к нам обращаются, растет количество вакансий. Также есть такое понятие, как сезонные колебания рынка. Каждая пятая вакансия сегодня – в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности, в торговле. Меньше всего вакансий в госуправлении, транспорте, здравоохранении, образовании", — рассказала она.

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Также Бондини назвала профессии, в которых больше платят, и средние зарплаты, которые готовы давать работодатели.

"На что нужно переучиваться? Локдаун нам показал, что нужно осваивать интернет-технологии, технологии общения, работы и учебы онлайн. Обучение иностранным языкам, дополнительным программам – это тренд. На сегодняшний день по вакансиям мы имеем среднюю зарплату около 7 тыс. грн, более 20% - это вакансии с минимальной зарплатой, 30% - от минимальной до 6 тыс. грн, 15% - от 6 до 8 тыс., и 15-16% вакансий – более 10 тыс. грн. Но тенденция к росту зарплат", — сказала эксперт.

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