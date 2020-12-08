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Туризм во время карантина: названы самые популярные страны у украинцев Эксперт также рассказал, как изменились расценки на отдых

Директор турагентства Юрий Дереш в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какие туристические направления популярны у украинцев во время карантина, а также объяснил, как изменилась стоимость отдыха.

На вопрос, куда сейчас люди планируют ехать по сравнению с прошлым годом, Дереш ответил:

"Доступные страны, куда есть прямые авиаперелеты или с пересадкой, это Турция, Египет, Занзибар, этот остров принадлежит Танзании, ОАЭ, Доминиканская Республика, Мальдивы. По лыжным направлениям это Турция, Болгария, Македония, Сербия и Черногория".

По его словам, Австрия, Италия, Франция, Словакия и Польша закрыты для Украины, поэтому "выбирать особо не из чего".

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Комментируя стоимость отдыха, директор турагентства сказал:

"Если привязываться к стоимости в валюте, то, безусловно, стоимость туров уменьшилась. Но сама гривня немного упала по отношению к доллару и евро. В гривнях стоимость, возможно, немного выросла либо осталась такой же. Часть отелей не открылась, часть стимулирует продажи на Новый год, чтобы хоть что-то заработать. Самые доступные лыжные туры – Македония, Болгария, немного дороже Турция, Сербия".

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Ранее президент Ассоциации туристических агентств Антон Рудич в эфире телеканала "Украина 24" дал совет украинцам насчет выбора турфирм для отдыха за границей.