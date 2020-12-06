16:33, Сегодня

Никому это не нравится — нардеп о решении по тарифам на электричество Алексей Кучеренко рассказал, к чему может привести очередное повышение тарифа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает поднять тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии — в четвертый раз за год. Ситуацию прокомментировал народный депутат, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире канала "Украина 24".

"Никому не нравится это повышение, особенно крупным потребителям... НКРЭКУ сначала хотела поднять еще больше, но потом снизила это повышение. Депутаты подписали и президент подписал закон с изменениями в госбюджет, и Нацбанк через коммерческие банки дал возможность прокредитовать на 10 млрд "Укрэнерго", это все равно будет за счет госбюджета, это наши с вами деньги", — сказал он.

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Кучеренко отметил, что повышение тарифов может сказаться на себестоимости продукции предприятий за счет электроэнергии.

"Не в восторге от этого решения, и тут у меня главная претензия к комиссии: почему они не могут одновременно и однозначно принять решение, очередная смена решения свидетельствует, что комиссия не очень стабильно выполняет свои функции. Безусловно, это скажется на себестоимости продукции, почувствуют те, у кого доля электроэнергии большая", — сказал он.

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