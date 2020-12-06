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В Украине подорожают овощи — эксперт назвал цифры Ряд овощей поднимется в цене до конца декабря

К концу года овощи в украинских магазинах подорожают. Об этом рассказал замглавы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук в эфире канала "Украина 24".

"Отсутствие украинской продукции приводит к тому, что на прилавках магазинов мы видим импортную продукцию, недешевую. Более того, сигналов о том, что она подешевела, нет, так как спрос на нее довольно стабильный, но количественного состава недостаточно, и не исключено, что до конца декабря огурцы, помидоры еще подорожают на 15-16%, что будет составлять около 50 грн за кг", — сказал он.

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По словам эксперта, незначительно подорожают и другие виды овощей.

"Традиционные украинские овощи, которые должны храниться в хранилищах, не так существенно поднимутся в цене, но за счет того, что затратная часть будет идти в хранение лука, моркови, картошки, мы будем видеть частичное подорожание, но не такое, как на овощи, выращенные в условиях тепличного режима. Украинская группа овощей – капуста, свекла, морковь – может подняться в цене на 50 коп. - 1 грн, а тепличная на 15-16% за 1 кг", — сказал он.

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