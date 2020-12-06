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Эксперт развенчал популярный миф об украинских конфетах Украинские сладости покупают более 100 стран мира

Руководитель ассоциации "Укркондпром" Александр Баленюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о высоком качестве украинской кондитерской продукции и развенчал миф о том, что сладости, которые идут на экспорт, качественней, чем для внутреннего рынка.

"Подтверждением высокого качества нашей "кондитерки" является тот факт, что мы успешный экспортер. На сегодня украинские сладости экспортируются более чем в 100 стран мира, это достаточно конкурентные и тяжелые рынки. Например, в страны Европейского Союза в год продается 100 тыс. тонн. Если бы мы все эти конфеты, печенье, шоколад в один грузовой поезд, этот поезд протянулся бы на 50 км", - сказал Баленюк.

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Как подчеркнул эксперт, украинское качество признано в мире.

"То, что экспортная продукция качественнее той, которая идет на внутренний рынок, - это миф. Это связано тем, что в CCCР, действительно, контроль экспорта был выше. Сейчас этот миф легко развенчать. Если мы пойдем в ближайший гипермаркет, вы увидите, что шоколадной плитки там сотни наименований, на любой вкус, с любыми диапазонами содержания какао-продуктов, наполнителями. В этих условиях поставлять товар худшего качества на внутренний рынок, где идет жесткая конкурентная борьба, означает потерю реализации и вылет из торговых сетей. В Украине борьба даже не за качество, а за отдельные нюансы качества, нужно удивить потребителя", - пояснил он.

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Ранее доцент кафедры ресторанной продукции Национального университета пищевых технологий Ирина Корецкая в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, из чего делают шоколадные конфеты.