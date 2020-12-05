Из чего делают шоколадные конфеты: эксперт раскрыла правду о популярном лакомстве
Производители применяют хитрости ради удешевления продукции
Шоколадные конфеты, представленные на прилавках украинских магазинов, состоят из шоколада не более, чем на 20%.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала доцент кафедры ресторанной продукции Национального университета пищевых технологий Ирина Корецкая.
"Чтобы сделать конфету вкусной, в нее надо вложить хорошие ингредиенты, в том числе какао-продукты, а они стоят денег. Поэтому и стоимость продукции достаточно высокая. Для удешевления продукции производители делают заменители, которые не хуже, чем шоколад, но значительно дешевле", - отметила эксперт.
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По ее словам, конфеты покрывают кондитерской глазурью, которая близка к шоколадной продукции, однако в аналогах используется не какао-масло, а другие жиры.
"Шоколада в конфете до 20%, все остальное "тело" может быть помадкой – сахар, сахарная патока, другие компоненты, может быть молочное, желейное. Также необходимо соблюдение пропорции компонентов. Если будет нарушение, будет уже невкусно", - сказала Корецкая.
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