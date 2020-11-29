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Индексация пенсий военных: экс-министр указал на проблему Андрей Рева рассказал, в чем сложность индексации пенсий в 2021 году

Индексация пенсий военным на 2021 в бюджете не предусмотрена. Об этом заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире канала "Украина 24".

"Важная вещь — это перерасчет пенсий военным пенсионерам. Мы приняли решение, и три года военнослужащим пенсия индексировалась, в 2018-2020 годах. В результате этой индексации в них пенсия выросла вдвое. Проблема сейчас в том, что у нас в течение 9 месяцев 2020 денег не хватало на текущую выплату пенсий. И Пенсионный фонд был вынужден брать казначейский займ. И сумма невозвращенного казначейского займа сейчас составляет 17 млрд грн. Лишь в октябре, после повышения минимальной зарплаты с сентября, они вышли в ноль", — сказал он.

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Рев рассказал, что средств на перерасчет пенсий в Пенсионном фонде не хватит.

"Им придется в 2021 году думать над перерасчетом пенсий военным и перерасчетом пенсий всем остальным с 1 марта. Это потребует серьезных финансовых затрат. А доходная часть бюджета Пенсионного фонда у них уменьшена ко второму чтению, потому что они перенесли повышение минимальной зарплаты с июля на декабрь, и за эти месяцы ПФУ потерял не менее 10 млрд грн, и плюс на 8,% млрд они сократили им ко второму чтению бюджета. Теперь у меня к госпоже Лазебной (министру соцполитики — ред.) вопрос: будет ли индексация всем пенсионерам с 1 марта, и что они будут делать с военными, индексацию пенсий которых вообще не предполагали. Поэтому когда она говорит, что все нормально ... по факту я вижу, что совсем иначе", — сказал он.

Ранее Рева рассказал, что на начисление пенсий повлияет отсрочка повышения минимальной зарплаты.