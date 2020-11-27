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Ответственный работодатель: на предприятиях СКМ 20 лет работают "по-белому" Журналистка показала, как работают шахтеры на предприятии "ДТЭК Павлоградуголь"

Компании, входящие в группу СКМ, уже 20 лет трудоустраивают людей на условиях официального оформления. "Белую" зарплаты с выходными, отпусками и соцпакетом получают десятки тысяч работников предприятий СКМ по всей Украине.

Чтобы убедиться в этом, корреспондентка телеканала "Украина 24" Анастасия Катаева отправилась в Павлоград Днепропетровской области и попыталась найти именно такую ​​работу в компании "ДТЭК Павлоградуголь".

"Если бы я сейчас искала работу, то только такую, чтобы оформили официально. Белая зарплата и знаю, что буду иметь выходные и отпуск... Выбрала работу на шахте. Думаете, шахта - только для мужчин? Ошибаетесь! Есть и женские профессии. В основном, именно женщины решают, в какую сторону шахтерам дальше копать в поисках угля. И они работают на глубине - геологами. Мне выдают теплую спецодежду. Волосы прикрывают платком. Сверху - каска! Обязательно", - рассказала она.

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Корреспондентка вместе с горняками спустилась на 235 метров под землю.

Бригадир машинистов электровозов подземных ДТЭК ШУ "Павдоградское" Евгений Голуб рассказал, что оборудование в шахте надежное, поскольку новое. 18 лет назад Евгений пришел на шахту, которая еще была государственной. Вверх карьера пошла, когда рудник стала частным.

"На курсы повышения квалификации меня отправляла компания. Это все было бесплатно... Стал бригадиром, теперь в моем подчинении 89 человек", - рассказал он.

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Горный мастер Константин Кардонец работал в компании ДТЭК в Донецкой области. Вместе с семьей он сменил область, но не компанию. Где жить и в какой садик отдать детей, советовали коллеги. А еще Константина и его жену компания застраховала. Теперь в частные больницы они ходят бесплатно.

Таким образом, отмечает Анастасия Катаева, на предприятиях ДТЭК можно сделать карьеру, получить спецодежду, медстраховку и безопасное оборудование.

Кроме того, рассказывают шахтеры, они имеют стабильную и достойную зарплату, а также оплачиваемый отпуск и льготные путевки детям.