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"У нас многие "химичат": маркетолог раскрыл секреты Черной пятницы Эксперт рассказал, много ли реальных больших скидок на Черную пятницу в Украине

В украинских магазинах 27 ноября действуют скидки в рамках так называемой "черной пятницы". Действительно ли товары продаются с большими скидками, рассказал директор по маркетингу Сергей Шишкин в эфире канала "Украина 24".

"Нужно определиться с тем, откуда пошла вся история с "черной пятницей". Исходно задача — перед новогодним ажиотажем распродать остатки, получить оборотные средства и закупиться новыми товарами. В США, где конкуренция невероятно высокая и маржа тоже довольно высокая, это необходимый маркетинговый прием, который прижился и стал естественной вещью. А у нас это наследование, поэтому часто с этим "химичат": цены заранее поднимают, чтобы потом опустить, и так далее. Основная задача — продавать чаще и больше, и это нужно стимулировать. Когда конкуренция станет жестче, возможно, это станет честнее, чем сейчас", — скзаал он.

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Эксперт дал советы, как не попасться на уловки магазинов и сэкономить в "черную пятницу".

"Конечно, сама по себе черная пятница как инструмент — это способ подстегнуть ажиотаж. Всегда работает одна вещь — осведомленность. Сохраняйте спокойствие и не позволяйте маркетологам поддержать эту ажитацию. Хотите что-то купить — потратьте пять минут на то, чтобы сравнить цены хотя бы в онлайне, и тогда многое станет ясно. Сравнивайте цены, это работает всегда и хорошо", — сказал он.

Напомним, ранее в НБУ рассказали, что будет с ценами к концу 2020 года.