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20 лет SCM: в группе компаний рассказали о самых интересных проектах В компаниях группы рассказали о строительстве из золошлаков и о самом большом паруснике

Кислород для больных COVID больницам Мариуполя и крупнейший парусник в мире. Что между этими проектами общего? А еще восстановленные мосты, дороги и дома из золошлаков с электростанций. Это проекты бизнесов SCM. Группе компаний — 20 лет, и за это время она воплотила в жизнь немало стоящих и социально важных вещей. Подробности в сюжете "Украина 24".

Ивано-Франковская область, Галичский район. Кучи угля на Бурштынской ТЭС. Он сгорит в котлах и останется золошлак. Остаток идет в золоотвалы. Пульпа, зола с водой, с ТЭС через трубы стекает в специальные бассейны. А из твердого размолотого шлака складывают покрытия дамбы.

"Это дешевизна производства, потому что не надо использовать другие материалы, перевозку какой-либо почвы, из своих же отходов строим дамбы, они надежные, противофильтрационные", — говорит Василий Ступарик, главный специалист отделения теплоснабжения и гидросооружений Бурштынской ТЭС.

Из такого бетона у нас строят и бизнес-центры, и жилье. А в ЕС — еще и дороги. Но в Украине дорог из золошлаков еще нет.

"Более миллиона тонн мы передали ведущим производителям цемента и шлакоблоков. Золошлак можно использовать в строительстве для производства цемента, шлакоблоков для строительства зданий", — рассказал Сергей Куриленко, директор по генерации ДТЭК Энерго.

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Официально этот материал — отходы. Чтобы использовать его для выгоды всей страны, нет законов и строителей никто не поощряет. Поэтому пока в ДТЭК Энерго сами придумывают, что полезного делать из золошлаков. Так же как и другие предприятия SCM думают о нуждах целых городов.

Кровати в отделении нефрологии в Мариуполе подготовили для больных COVID 19. Почти три с половиной сотни кислородных точек провели за счет "Метинвеста".

"Компания "Метинвест" выделила 26 млн гривен. И сегодня поставка кислорода... люди наши, которые там работают - его разгружают, подключают. Вот еще в октябре-ноябре мы выделяем 5,5 миллиона гривен", — рассказал Константин Войцеховский, директор департамента по взаимодействию с коллективом группы "Метинвест".

Лето 2015-го. Рабочие восстанавливают железнодорожный мост — путь в Мариуполь. Все работы под наблюдением охраны. Мост уничтожили в декабре 2014. Теракт — заключение спецслужб. Грузовые и пассажирские поезда в город вернулись только через год. Металлурги направили на восстановительные работы 16 млн гривен.

"Решили быстро, что надо делать. Рядом оказался старый путевой мост через реку Кальчик, но его тоже надо было восстановить, нельзя было быстро пускать пока составы, и вот он был восстановлен", — рассказал Константин Войцеховский, директор департамента по взаимодействию с коллективом группы "Метинвест".

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Бизнес SCM — участники и иностранных проектов в других странах. Это самый большой пассажирский парусник в мире. Его построили из стали "Метинвеста".

"У "Метинвеста" повышенные требования к качеству стали, используемого в судостроении", — сказал Тино Николич, руководитель отдела закупок Бродос Пинта.

Из украинской стали и мост в Генуе. Его отстроили вместо того, что трагически рухнул два года назад. В Украине и по всему миру бизнесы SCM ежегодно воплощают десятки проектов. Все они дорогие, а потому не всегда посильные для местного бюджета, но важные для людей.