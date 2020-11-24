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"Будет иметь вредные последствия": экономист раскритиковал инициативу "слуги народа" В Украине сигареты дешевле, чем в ЕС, но и уровень доходов украинцев намного ниже, заявил эксперт

Экономист Евгений Невмержицкий в эфире телеканала «Украина 24» раскритиковал инициативу народного депутата из фракции «Слуга народа» Михаила Радуцкого о том, что пачка сигарет должна стоить 200 грн, а деньги за продажу сигарет должны идти на медицину.

«Доход украинцев очень низкий, особенно в условиях карантина. Уровень доходов низкий, курить нужно, последние деньги курильщики тратят на сигареты. То есть, если на сигареты, которые продаются в магазинах, не хватает, потому что поднялись акцизы и цены, идём на чёрный рынок, покупаем некачественный товар. Увеличивается контрабанда, теневая экономика – наибольшая проблема Украины, которую имеем», - отметил эксперт.

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По его мнению, поток контрабанды можно и нужно контролировать, но это сложно делать в сегодняшней Украине.

«Если говорить о ценах на сигареты - на сегодня они у нас ниже, чем в европейских странах. Но и уровень доходов граждан намного ниже, а уровень контрабанды заоблачный. Меры Верховной Рады по повышению акцизов на данный момент будут иметь вредные последствия для экономики и здоровья граждан. Если курим некачественный продукт – это ещё хуже. Расходовать эти средства на медицину – с одной стороны портим здоровье, с другой – тратим на медицину», - заявил Невмержицкий.

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Ранее замглавы Совета Нацбанка Василий Фурман рассказал, как будут меняться цены в Украине.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует повысить акцизы в 2021 году, в результате чего подорожают сигареты и алкоголь.