"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Спивак

Главная тема эфира - кто поможет государству выйти из тотального кризиса

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Спивак

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - политиком и журналистом Дмитрием Спиваком - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Почему растут тарифы в трудное для населения время?
  • Как украинцам добраться в суд через бюрократию?
  • Кто поможет государству выйти из тотального кризиса?

Смотрите 24 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Дмитрий Спивак Наталья Влащенко