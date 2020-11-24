"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Спивак
Главная тема эфира - кто поможет государству выйти из тотального кризиса
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - политиком и журналистом Дмитрием Спиваком - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Почему растут тарифы в трудное для населения время?
- Как украинцам добраться в суд через бюрократию?
- Кто поможет государству выйти из тотального кризиса?
Смотрите 24 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".