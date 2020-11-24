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Чёрная пятница: маркетолог рассказал, реально ли сэкономить Эксперт назвал причины, по которым продавцы могут сделать скидки на товар

Магазины в Украине предлагают скидки к "чёрной пятнице". Действительно ли в этот день можно сэкономить, рассказал маркетолог Дмитрий Розенфельд в эфире канала "Украина 24".

"Следует понимать, что если что-то вам предлагают дешевле, то кто-то должен заплатить эту разницу, в чём-то должна быть выгода. Есть товары, на которые действительно опускают цены, потому что продавец думает, что заработает на каждом товаре меньше, но зато продаст больше. Кто-то хочет освободить полку перед сменой зимней коллекции, например. Есть устаревшие товары, которые плохо пользуются спросом, на них опускают цены, чтобы создать ажиотаж, и кто-то придёт и купит не только это изделие, но и что-то другое", — рассказал он.

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По словам эксперта, в Украине, в отличие от многих других стран, реальных скидок практически нет.

"На самом деле "чёрная пятница" для потребителей – это хорошая возможность купить что-то дешевле, поэтому надо следить за ценой на тот товар, который вам нравится, и посмотреть, какой он будет в "чёрную пятницу". Но чудо обычно в нашей стране не происходит, большой разницы не будет. У нас другая модель продажи товаров и экономики для того, чтобы мы действительно могли купить какую-то вещь на 50% дешевле. Это возможно за границей", — сказал он.

Напомним, ранее в НБУ рассказали, что будет с ценами к концу 2020 года.