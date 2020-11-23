Страдает белый бизнес — эксперт рассказал, кому можно отложить введение кассовых аппаратов

Предприниматели подготовили свои предложения к закону о кассовых аппаратах. Они предлагают не откладывать введение регистраторов расчётных операций (РРО) для рискованных сфер бизнеса — то есть тех, кто работает в тени. Это электроника, лекарства, автозапчасти, алкоголь, обувь и одежда - их часть в теневой экономике составляет более половины. В то же время бизнес просит на год отложить кассовые аппараты для остальных сфер.

Ситуацию прокомментировал в эфире канала "Украина 24" президент Ассоциации производителей Александр Громыко.

"Большинство бизнесменов, которые работают в белую, безусловно, поддерживают введение кассовых аппаратов. Ни одной страны вокруг нас не осталось, где можно не использовать кассовые аппараты большим сетям магазинов, особенно когда речь идет о рисковых товарах. Мы знаем, что контрабанда захлестнула Украину именно по этой причине — нет контроля внутренних продаж в стране. От этого страдает и бюджет, и белый бизнес, и производители", — сказал он.

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При этом Громыко считает, что в настоящее время сложилась неоднозначная ситуация.

"Пандемия ударила в том числе по бизнесу, который сильно пострадал, в частности сфера услуг. Если речь идет о каком-то общепите, отелях и так далее, которые и без того несут колоссальные убытки, то для них можно и отсрочить. Хотя хочу подчеркнуть, что для бизнеса это не столь важно, тем более что сейчас вместо кассового аппарата может быть программа в планшете или смартфоне. Так что даже тот бизнес, который пострадал, будет показывать маленький оборот и укладываться в лимиты, которые, кстати, сейчас увеличились для предпринимателей.

В нынешней ситуации можно отсрочить для сферы услуг. Говорить об отсрочке для рисковых товаров не приходится, потому что белый бизнес устал сидеть в таких условиях. Неравные условия для тех, кто нормально производит, импортирует, растаможивает по-честному, продает с фискальным чеком, по отношению к тем, кто этого не делает и продает через подставных ФОПов. Я считаю, что для продажи импортных товаров не нужно делать отсрочек", — сказал он.