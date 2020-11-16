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Ни одна страна до такого не додумалась — экономист о резонансном решении Кабмина Андрей Новак рассказал, чем грозит закрытие заведений в выходные дни

Решение Кабмина о введении карантина выходного дня вредит экономике страны, заявил экономист Андрей Новак в эфире канала "Украина 24".

"Сможет ли 2-дневное ограничение из 7 дней уменьшить распространение вируса? С медицинской точки зрения, безусловно, нет, по простой причине, что вирус не знает, что такое рабочий день и выходной, что такое утро, обед, вечер. А с экономической точки зрения эта инициатива нанесет только непоправимый вред, прежде всего малому и среднему бизнесу, в сфере услуг, там, где есть наибольшее ограничение и запрет работать в выходные дни", — сказал он.

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По словам эксперта, многие заведения из-за карантина выходного дня теряют как минимум половину выручки.

"Для многих сфер выходные дни – это до 50% выторга, для кинотеатров – 80%. Давайте подумаем, какая разница между концентрацией людей в продовольственных магазинах и непродовольственных. Или, например, на заправках, когда есть 5-10 человек, и в кофейнях 5-10 человек сидят на расстоянии, со всеми правилами", — заявил он.

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По словам Новака, власти ничем не помогают бизнесменам, терпящим убытки.

"Правительство готово помочь на словах и на бумаге. Если вы спросите предпринимателей, как и что им правительство компенсировало, то вы увидите только "улыбку" в кавычках. Эти действия правительства ничего, кроме экономического вреда, не приносят. Надо или всех закрывать на все дни. Кроме заведений первой необходимости, а ограничение отдельных сфер на отдельные дни ничего не дает. Ни одна страна такого не придумала", — сказала она.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал инициативу депутатов Верховной Рады отменить карантин выходного дня в Украине.