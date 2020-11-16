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Карантин ударил по бизнесу: экономист подсчитал убытки заведений в Украине Андрей Длигач рассказал, как государство может поддержать предпринимателей

О том, сколько потеряли разные заведения за время карантина выходного дня, рассказал доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире канала "Украина 24".

"По кинотеатрам около 70% потерь за неделю, потому что в выходные именно такие у них доходы. Что касается ресторанов, мы считали, что в среднем около 30% по сетям потери в выходные. Доставка из ресторанов составляет только 10-15% от традиционного оборота. В туризме сейчас мы видим по разным отелям, что загрузка падает от 20 до 60%. Если посчитать один уикенд, то для всей страны это будет несколько сотен миллионов падение в оборотах. В культурных учреждениях включительно с кинотеатрами один уикенд — это потери в 200-300 млн гривен", — рассказал он.

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Эксперт рассказал, как можно помочь владельцам таких заведений удержаться на плаву.

"Мы с группой экономистов подготовили предложения, которые переданы правительству и анализируются. Есть несколько предложений. Во-первых, это компенсация постоянных расходов предприятий — зарплаты и арендная плата, это ключевое. Второе — это кредитные каникулы, которые будут учитывать дни вынужденного простоя. Третье — это налоговые каникулы также на эти дни. Далее — учитывать дни простоя как форс-мажоры при невозможности выполнять договорные условия. И последнее — это компенсация тестирования сотрудников", — рассказал он.

Ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили жестко высказался о введении карантина выходного дня.