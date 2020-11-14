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"Могут быть даже черви": украинцев предупредили об опасном продукте Когда продукт становится популярным, производители часто пытаются сэкономить на нём

Замороженные пельмени и вареники-полуфабрикаты могут нести серьёзный риск для здоровья человека из-за неправильного хранения или некачественного сырья.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" профессор, доктор технических наук, декан факультета пищевых технологий НУБиП Украины Лариса Баль-Прилипко.

"Когда продукт становится популярным и имеет хорошую рекламу, различные производители хотят сделать их больше, дешевле, иметь прибыль очень легко... Хороший замороженный полуфабрикат, если мы говорим о пельменях или варениках в тестовой оболочке, должен дорого стоить. Надо выбирать производителей и доверять им. Если вы покупаете продукцию на стихийных рынках, или вы совсем не знаете этого производителя, они очень дешевые - конечно, это риск", - рассказала Баль-Прилипко.

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По ее словам, нарушение рецептур и нормативных моментов, которые прописаны к этому продукту, может быть опасно для здоровья человека.

"Может быть мясо некачественное, оно может быть заморожено несколько раз. Это может быть не мясо, а какое-то сырьё, которое похоже на мясо и так далее... Может быть микробиологическая порча - его разморозили, там что-то завелось, могут быть даже черви. Некачественное сырьё, разморозили раз, второй, опять заморозили - вы не видите этого, и это риск", - предупредила эксперт.

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Как отметила Баль-Прилипко, очень трудно оценить качество замороженного продукта, если не знаешь производителя, если не видишь маркировки.

"Если вы покупаете замороженный продукт неизвестно где - это риск для здоровья человека", - добавила она.

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