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"Это катастрофа": нардеп оценил решение властей насчет цен на электроэнергию Повышение тарифа на передачу электроэнергии сильно ударит по бизнесу, считает Алексей Гончаренко

Повышение в Украине тарифа на передачу электроэнергии на 28,9% в 2021 году является преступлением против отечественного производителя.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, комментируя соответствующее решение Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

На вопрос, есть ли причины повышать стоимость электроэнергии для бизнеса на время коронакризиса, Гончаренко ответил:

"Это преступление по отношению к бизнесу, к производителям. В таких условиях, в которых сегодня работает бизнес, им надо только помогать. Потому что каждое рабочее место, которое он сегодня дает - на вес золота. А вот этот дополнительный груз кого-то убьет, кого-то заставит уволить рабочих. Это катастрофа. Куда пойдут эти люди? Даже поехать работать за границу, как это раньше делали - сегодня делать сложно".

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По его словам, государство должно поддерживать все действующие работоспособные предприятия, "но вместо этого принимаются решения, которые приведут к обратному".

На вопрос, поможет ли увеличение тарифа на передачу электроэнергии рассчитаться с долгами государства перед инвесторами в зеленую энергетику, нардеп ответил:

"Эти решения, которые принимаются, по повышению тарифа - нельзя лечить перхоть гильотиной. Так точно не работает, но, к сожалению, я вижу что действующая власть и действующий состав НКРЭКУ движутся в этом направлении".

Напомним, НКРЭКУ повысила для "Укрэнерго" тариф на передачу электроэнергии на 2021 год на 28,9%.

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Ранее директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк в эфире телеканала "Украина 24" назвала три негативных последствия конфликта Украины с зелеными инвесторами.