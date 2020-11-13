Украина не выдержит — экономист о карантинных ограничениях

Олег Пендзин рассказал, чем чреват полный локдаун и есть ли смысл в карантине выходного дня

Украина не выдержит — экономист о карантинных ограничениях

Из-за пандемии коронавируса Украине, по прогнозам ООН, угрожает худшая за 10 лет рецессия. Согласно исследованию, с начала пандемии более 80% семей потеряли в доходах, и в 40% семей хоть один член семьи потерял работу.

Об экономических последствиях коронавируса и карантина рассказал в эфире канала "Украина 24" член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. В частности, он ответил на вопрос, почему власти не ввели полный локдаун в стране, а ограничились карантином выходного дня.

"Полный локдаун поставит Украину на колени в экономическом смысле. На сегодня Украина полного локдауна не выдержит. У людей нет подушки безопасности, бизнесы еле пришли в себя, и то не до конца, от весеннего локдауна. И самое главное — на сегодняшний момент очень негативная ситуация на мировых рынках, где также экономики мира страдают от пандемии, и локдаун в Украине просто приведет к значительному ухудшению ситуации во всех сферах", — сказал он.

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Экономист рассказал, что в ситуации с карантином выходного дня обещанная правительством помощь для бизнеса не будет эффективной.

"Когда мы говорим про карантин выходного дня, то я также не вижу большого смысла в таком карантине. Во-первых, мы достаточно серьезно ударим по ритейлу, непромышленным товарам, сфере услуг. Это те сферы, которые больше всего пострадали во время весеннего карантина. Кроме того, те обещания, которые дало правительство о четырех направлениях помощи бизнесу, это вряд ли поможет, потому что два направления напрямую связаны с получением кредитов. Мы же понимаем, кредит получить можно, а с каких денег его отдавать?" — сказал он.

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Пендзин раскритиковал и остальные два направления государственной помощи.

"Еще одно направление связано с признанием локдауна выходного дня форс-мажором. У меня есть вопрос: бизнес собирается дальше работать или нет? Если собирается, то форс-мажор просто приведет к разрыву с поставщиками, арендаторами и т.д. Бизнес просто закроется. И частичная помощь по потере дохода — во-первых, это возможно только при наличии средств в Фонде по безработице, а их там почти нет. И второе, мы должны понимать, что сегодня не все еще получили средства за весенний локдаун. Плюс вопросы по людям, которые не совсем легально оформлены — они останутся за воротами предприятий и без помощи от государства", — сказал он.

Экономист добавил, что и с точки зрения заболеваемости введение локдауна всего на два дня не имеет никакого смысла.

Ранее иммунолог Андрей Волянский заявил, что считает ненужными попытки сдержать эпидемию коронавируса.

Источник Украина 24 Теги коронавирус карантин Олег Пендзин локдаун