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Украина не выдержит — экономист о карантинных ограничениях Олег Пендзин рассказал, чем чреват полный локдаун и есть ли смысл в карантине выходного дня

Из-за пандемии коронавируса Украине, по прогнозам ООН, угрожает худшая за 10 лет рецессия. Согласно исследованию, с начала пандемии более 80% семей потеряли в доходах, и в 40% семей хоть один член семьи потерял работу.

Об экономических последствиях коронавируса и карантина рассказал в эфире канала "Украина 24" член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. В частности, он ответил на вопрос, почему власти не ввели полный локдаун в стране, а ограничились карантином выходного дня.

"Полный локдаун поставит Украину на колени в экономическом смысле. На сегодня Украина полного локдауна не выдержит. У людей нет подушки безопасности, бизнесы еле пришли в себя, и то не до конца, от весеннего локдауна. И самое главное — на сегодняшний момент очень негативная ситуация на мировых рынках, где также экономики мира страдают от пандемии, и локдаун в Украине просто приведет к значительному ухудшению ситуации во всех сферах", — сказал он.

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Экономист рассказал, что в ситуации с карантином выходного дня обещанная правительством помощь для бизнеса не будет эффективной.

"Когда мы говорим про карантин выходного дня, то я также не вижу большого смысла в таком карантине. Во-первых, мы достаточно серьезно ударим по ритейлу, непромышленным товарам, сфере услуг. Это те сферы, которые больше всего пострадали во время весеннего карантина. Кроме того, те обещания, которые дало правительство о четырех направлениях помощи бизнесу, это вряд ли поможет, потому что два направления напрямую связаны с получением кредитов. Мы же понимаем, кредит получить можно, а с каких денег его отдавать?" — сказал он.

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Пендзин раскритиковал и остальные два направления государственной помощи.

"Еще одно направление связано с признанием локдауна выходного дня форс-мажором. У меня есть вопрос: бизнес собирается дальше работать или нет? Если собирается, то форс-мажор просто приведет к разрыву с поставщиками, арендаторами и т.д. Бизнес просто закроется. И частичная помощь по потере дохода — во-первых, это возможно только при наличии средств в Фонде по безработице, а их там почти нет. И второе, мы должны понимать, что сегодня не все еще получили средства за весенний локдаун. Плюс вопросы по людям, которые не совсем легально оформлены — они останутся за воротами предприятий и без помощи от государства", — сказал он.

Экономист добавил, что и с точки зрения заболеваемости введение локдауна всего на два дня не имеет никакого смысла.

Ранее иммунолог Андрей Волянский заявил, что считает ненужными попытки сдержать эпидемию коронавируса.