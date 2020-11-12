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Десятки тысяч людей потеряют работу —бизнесмен о важном решении властей Александр Каленков рассказал о последствиях повышения тарифов на электричество для бизнеса и промышленности

Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф на электроэнергию для бизнеса и промышленности. Чем это решение может обернуться, рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире канала "Украина 24".

"Из того, что мы слышим, это решение связано с компенсацией затрат тарифа на "зеленую" энергетику. Это можно понять, государство брало на себя обязательства. Что непонятно – почему весь рынок, вся промышленность должна покрывать эти обязательства государства. Если государство брало на себя обязательства, государство может и должно покрыть эти обязательства за счет госбюджета. Более того, летом 2020 года государство приняло решение, что долги перед "зелеными" энергетиками будут покрываться за счет выпуска ОВГЗ", — сказал он.

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По словам Каленкова, повышение тарифов приведет к потере множества рабочих мест.

"Учитывая кризис и то, что мы боремся за каждую гривню себестоимости, решение, которое сейчас принимает НКРЭКУ – это дополнительные миллиарды гривен, которые мы должны будем заплатить. Наша продукция станет неконкурентоспособной, и под вопросом окажутся десятки тысяч рабочих мест. И не только у нас, но и у "Укрзализныци", которая возит наши грузы, это и порты, где работают больше 100 тысяч человек.

Решение, которое сейчас принимает НКРЭКУ, — неправильное, экономически не обоснованное и приведет к тому, что мы будем терять рабочие места уже в следующем году", — заявил он.

Ранее народный депутат Виктория Гриб в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что проблемы в сфере энергетики в Украине связаны с импортом электроэнергии из Беларуси и России.