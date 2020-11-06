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"Бесплатного не бывает": зеленые инвесторы жалуются на тарифы на электричество Бизнесмен Игорь Тынный рассказал о давлении на возобновляемую энергетику и несправедливых тарифах

У Украины увеличиваются долги перед инвесторами в зеленую энергетику из-за невыплат денег по тарифам. Инвесторы готовят иски в суды из-за больших убытков. Ситуацию прокомментировал в эфире канала "Украина 24" Игорь Тынный, сооснователь Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

"Мы всегда гордились тем, что за 11 лет существования сферы возобновляемой энергетики мы не брали ни копейки из государственного бюджета. Наоборот, платили миллиардные налоги. В прошлом году, пиковом по производству, мы заплатили налогов около 19 млрд гривен. Нам казалось, что это и есть правильный путь, когда вместо убыточных атомных, угольных станций, где полная коррупция с топливом, приходили новые чистые технологии и платились большие налоги. Все изменилось с приходом новой власти. Нашу отрасль начали душить, и теперь все перевернулось. Мы действительно начали массово подавать иски в украинские суды, а некоторые — и в международные", — сказал он.

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Тынный объяснил роль НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) в этом конфликте.

"НКРЭКУ — это регулятор, который в идеале должен быть независимым. В нашей стране это воспринимается как насмешка, он является абсолютно зависимым и политически мотивированным. Регулятор должен устанавливать экономически обоснованные тарифы, НКРЭКУ же устанавливает их по признакам политической необходимости или по коррупционным факторам. Сейчас они установили тариф для потребления электроэнергии населению по цене меньше, чем стоимость ее передачи, то есть мы потребляем ее по отрицательной цене. Но бесплатного ничего не бывает, То есть если нам меньше ставят за кВт\ч, это значит, что без спросу забирают из наших налогов, и мы будем покупать дороже другие товары и услуги. Если где-то получается дешевле, значит, где-то будет дороже", — заявил он.

Ранее директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк назвала три негативных последствия судов с зелеными энергетиками для Украины.