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Инфляция ускорится: в НБУ рассказали, что будет с ценами Василий Фурман рассказал, как будет меняться инфляция, ВВП и цены в Украине

К концу 2020 года в Украине немного ускорится инфляция. Об этом заявил замглавы Совета Нацбанка Василий Фурман в эфире канала "Украина 24".

"Если мы говорим об инфляции, то по состоянию на сегодня она в годовом измерении составляет менее 3%, но по прогнозам НБУ в конце года она ускорится, и декабрь к декабрю будет составлять 4,1%. В следующем году по прогнозам НБУ инфляция будет составлять чуть больше 6%, есть прогноз Кабмина чуть больше 7%. В следующем году инфляция немного ускорится, роста экономики будет больше. В этом году, по прогнозам НБУ, падение ВВП будет минус 6%, в следующем рост ВВП будет на уровне 4%", — сказал он.

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Фурман спрогнозировал, что тотального роста цен в Украине не ожидается.

"Нацбанк в прошлом году напечатал сотни миллиардов гривен, но, с другой стороны, инфляция уменьшалась, и курс гривни усиливался. Необоснованную эмиссию денег Нацбанк в течение последних лет не делал и делать не будет, если кто-то думает, что мы будем печатать деньги, — это будет большая проблема с точки зрения инфляции. Роста цен не будет, гривня будет колебаться в тех границах, в которых она сегодня колеблется", — сказал он.

Ранее вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк рассказала, сколько будут стоить молокопродукты в ближайшем будущем.