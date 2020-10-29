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Кое в чем допустили ошибку — "слуга народа" об одном из вопросов Зеленского Роксолана Пидласа объяснила, в чем была ошибка вопроса о СЭЗ на Донбассе

Свободная экономическая зона на Донбассе - это один из способов реализации Минских договоренностей. Об этом заявила нардеп из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа в эфире канала "Украина 24".

"Здесь основная ошибка, мне кажется, была в том, что мы не провели некую предварительную дискуссию. Но, если задуматься о СЭЗ на оккупированных территориях, то можно довольно легко прийти к идее, что это действительно один из возможных способов реализации Минских договоренностей и внесения особого статуса Донбасса в законодательство", — сказала она.

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Пидласа вспомнила о прошлом опыте создания такой зоны на Донбассе.

"У нас была СЭЗ на Донбассе в середине 90-х. Откровенно вам скажу, это был достаточно травматический опыт, потому что эта СЭЗ, как и другие — там еще был Азов, Карпаты — они все стали фактически оффшором для уклонения от уплаты налогов внутри страны. Это очень разноплановый вопрос", — сказала она.

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Напомним, президент Владимир Зеленский предложил пять вопросов, на которые украинцы отвечали во время Всеукраинского опроса 25 октября. Среди них был вопрос: "Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?". На этот вопрос ответили утвердительно меньше всего украинцев - 46,7%.