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В "Слуге народа" назвали имя нового главы украинской таможни и поставили две задачи У нас должна быть таможенная служба по примеру европейских таможен, заявил нардеп

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев в эфире телеканала «Украина 24» подтвердил, что новым главой Государственной таможенной службы станет Павел Рябикин.

«Ваша информация (о назначении Павла Рябикина главой таможни - ред.) соответствует действительности. Скоро у нас будет, или он уже есть, новый глава Таможенной службы. Хочется пожелать ему, чтобы его деятельность на этой должности была более успешной, чем у тех многих предшественников, которые, к сожалению, сменились в этом году на этой должности без каких-либо результатов», - заявил Гетманцев.

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Он подчеркнул, что перед руководством Государственной таможенной службы стоит два основных направления работы.

«Первое, внедрение тех законов, которые мы приняли год назад: о совместном таможенном транзите, об авторизированном экономическом операторе и др., и создание базы для реформирования Государственной таможенной службы. У нас в 2021 году должна быть таможенная служба по примеру европейских таможен, которая бы выполняла задачи на таком же уровне. Тактическая задача – второе направление его работы – это полное и немедленное прекращение всех коррупционных практик, которые на сегодняшний день имеют место», - отметил депутат.

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Кабинет Министров назначил председателем Государственной таможенной службы генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, написал ранее нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В марте 2017 года Кабмин назначил Павла Рябикина гендиректором международного аэропорта "Борисполь". До этого Рябикин работал в авиакомпании "Экспресс Авиа", ООО "РК Партнеры", ООО "РОЦ "Зеленый порт".

Также Рябикин был депутатом Верховной Рады от фракции "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) Виталия Кличко", а в 2005-2006 годах занимал должность заместителя министра транспорта и связи.

С 2014 по сентябрь 2016 года Рябикин занимал должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.