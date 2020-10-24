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Засуха в Украине повлияла - эксперт рассказала, что будет с молоком и маслом Вице-президент Ассоциации производителей молока рассказала, сколько будут стоить молокопродукты в ближайшем будущем

Молоко в Украине может подорожать в результате того, что из-за плохих климатических условий поднялись цены на корм и силос. Надои и прибыльность производства молока уже снизились, и агропроизводители могут поднять цены. К чему приведет такая ситуация, в эфире канала "Украина 24" прокомментировала вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк.

"Средневзвешенная цена на молочное сырье всех сортов, которое поступает на переработку, до конца этого года может вырасти на 1 грн до 10,6-10,7 грн за кг. Соответственно, цены на готовую продукцию, если прогнозы оправдаются, могут вырасти в разрезе от 2 до 5,5% в зависимости от товарной группы. Цена на молоко в пакете, пленке, жирностью 2,5% может вырасти уже с 1 января 2021 года ориентировочно на 60 коп. до 23,5 грн за кг. Аналогично на 2-2,5% может вырасти цена на сметану", - сказала эксперт.

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По словам Лавренюк, больше всего может подорожать масло.

"Больше всего в цене может прибавить масло, так как это наиболее молокоемкий продукт, для изготовления 1 кг масла необходимо 22-24 кг молока. Его цена в последующие три месяца, если тенденции к углублению дефицита молочного сырья, сокращению поголовья коров сохранятся, может вырасти на 5,5% с нынешних 46 грн за пачку масла жирностью 72-73% до 48-49 грн", - сказала Лавренюк.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий рассказал, стоит ли ожидать дефицита продуктов из-за ухудшения урожая.