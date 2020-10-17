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Страхование авто: эксперт сделал важное разъяснение насчет компенсации Эксперт объяснил, что делать, если машину подтопило дождем

Автовладельцы, чьи машины пострадали от подтопления в результате сильного дождя, могут рассчитывать на получение компенсации в двух случаях.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал гендиректор Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский.

Черняховский отметил, что на сегодняшний день более 0,5 млн автомобилей имеют полисы КАСКО, но при этом "многие из них не покрываются по стихийным бедствиям, собственники выбирают только случаи ДТП".

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Также, по его словам, затопление авто может произойти по вине коммунальных служб, если ливнестоки несвоевременно прочищаются:

"Они в течение периода эксплуатации забиваются песком, листьями, мусором, и их чистить надо регулярно, а не раз в год после зимнего периода".

По словам эксперта, надо различать два момента компенсации:

"Первый – получить информацию и зафиксировать моменты, связанные с тем, что не справлялась ливнесточная канализация из-за того, что была в негодном эксплуатационном состоянии. Второй – всегда проще, чем с кем-то судиться, иметь полис КАСКО, который покрывает эти ситуации".

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Черняховский уточнил, что компенсации от коммунальных служб можно добиться, но это займет очень много времени.

"Нужны свидетельские показания. Думаю, что коммунальные службы не будут рады выплачивать просто так деньги. Нужны будут и вызовы соответствующих служб, аварийных комиссаров, экспертов, которые это будут документировать. Нужны будут справки из Гидрометцентра относительно того, какой объем воды выпал в этой ситуации, сравнить с теми ГОСТами, которые существуют, строительными нормами и правилами по ливнеотводу на дороге данной категории. Только после этого можно будет запросить их, когда они в последний раз делали работы по расчистке", - объяснил эксперт.

Напомним, что в Киеве 17 октября в результате сильного дождя были подтоплены несколько улиц.