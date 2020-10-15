23:03, Вчера

Отопительный сезон в Украине: мэр рассказал о ситуации в Мариуполе Вадим Бойченко рассказал о задолженности перед "Нафтогазом" и о предпринятых мерах

Мариуполь готов к отопительному сезону на 100%. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире канала "Украина 24", комментируя заявление "Нафтогаза" о должниках и неготовности 45 городов к старту отопительного сезона.

"В списке должников "Нафтогаза" наш город, но мы сегодня работаем над тем, чтобы реструктуризировать наш объем долга, чтобы своевременно начинать отопительный сезон. Хотя, должен отметить, что два года подряд Мариуполь получает своевременно номинацию на газ и своевременно начинает отопительный сезон", — сказал он.

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Мэр рассказал, что коммунальные службы начали все необходимые работы.

"Сегодня, 15 октября, начали уже подготовку котелен. Из 66 мы сегодня запустили 18, которые готовы отдать тепло при ухудшении погодных условий. Мы подготовили 2 тыс. домов и 240 объектов социальной структуры. Так что можно смело сказать, что мы готовы к отопительному сезону на 100%", — сказал он.

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Ранее в пресс-службе "Нафтогаза" предупредили о том, что 63 производителя тепла имеют критический уровень задолженности, поэтому не могут начать поставлять газ населению. Отопительный сезон может начаться позже установленного времени в 45 населенных пунктах, предупредила компания.