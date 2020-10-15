Отопительный сезон в Украине: будут ли проблемы, рассказала замминистра

В "Нафтогазе" заявили о критической задолженности у 63 производителей тепла. Будут ли в Украине проблемы с началом отопительного сезона, рассказала в эфире канала "Украина 24" заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская.

"Хочу заверить всех, что проблем с началом отопительного сезона, когда средняя суточная температура в течение трех суток снизится до +8 градусов, не будет. Все предприятия вовремя начнут отопительный сезон. Да, НАК "Нафтогаз Украины" вывешивал информацию относительно предприятий, и за последнее время сокращалось количество (предприятий — ред.), по которым есть риск с началом отопительного сезона в связи с накопленной задолженностью за потребленный газ. Но этот вопрос контролируется, он в постоянном диалоге с ОГА, с органами местного самоуправления.

Органы местного самоуправления окажут поддержку для таких объектов хозяйствования. Хочу заверить украинцев, что проблем с началом отопительного сезона и с подачей тепла в их дома не будет в этом году", — сказала она.