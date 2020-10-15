Отопительный сезон в Украине: будут ли проблемы, рассказала замминистра
Наталья Хоцяновская рассказала, что предпринимают местные власти, чтобы вовремя включить отопление
В "Нафтогазе" заявили о критической задолженности у 63 производителей тепла. Будут ли в Украине проблемы с началом отопительного сезона, рассказала в эфире канала "Украина 24" заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская.
"Хочу заверить всех, что проблем с началом отопительного сезона, когда средняя суточная температура в течение трех суток снизится до +8 градусов, не будет. Все предприятия вовремя начнут отопительный сезон. Да, НАК "Нафтогаз Украины" вывешивал информацию относительно предприятий, и за последнее время сокращалось количество (предприятий — ред.), по которым есть риск с началом отопительного сезона в связи с накопленной задолженностью за потребленный газ. Но этот вопрос контролируется, он в постоянном диалоге с ОГА, с органами местного самоуправления.
Органы местного самоуправления окажут поддержку для таких объектов хозяйствования. Хочу заверить украинцев, что проблем с началом отопительного сезона и с подачей тепла в их дома не будет в этом году", — сказала она.
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Также Хоцяновская сообщила о пересмотре тарифов некоторых категорий.
"Хочу проинформировать украинцев, что сегодня для тех предприятий, которые устанавливают органы местного самоуправления, для 107 субъектов тарифы снижены. Также пересмотрены тарифы для лицензиатов национального регулятора. То есть можно с уверенностью сказать, что на сегодня у 90% потребителей тарифы на тепловую энергию будут снижены после того, как будет принят закон №2458", — сказала она.
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Ранее в пресс-службе "Нафтогаза" предупредили о том, что часть производителей тепла имеют критический уровень задолженности и не могут начать поставлять газ населению. Поэтому отопительный сезон может начаться позже указанного времени в 45 населенных пунктах.