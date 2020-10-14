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Экс-министр рассказал, кто стал больше зарабатывать во время пандемии Тимофей Милованов отметил, что основные проблемы испытывает госсектор экономики

Во время пандемии коронавируса COVID-19 некоторые отрасли и компании не потеряли прибыль, а иногда даже и стали больше зарабатывать.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал бывший министр экономики Тимофей Милованов.

"Мы видим, что у нас такие отрасли, как IT и экспорт, прежде всего агроэкспорт, пострадали либо меньше, либо кто-то даже выиграл. Есть в мире меньше не стали, больше того, если мы говорим об IT, высоких технологиях, сейчас идет много новых продуктов, связанных с COVID", - сказал экс-министр.

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По словам Милованова, есть как прямые заказы для украинских IТ-компаний, так и аутсорс.

"Есть и аутсорсные запросы для наших компаний, прямые продуктовые запросы. В новой экономике, в компаниях, которые быстро реагируют на новые запросы в условиях пандемии, есть определенный рост. По большей части это частный сектор, в государственном большие проблемы", - сказал Милованов.

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Напомним, в июне эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым в эфире канала "Украина 24" рассказала, каких вакансий на рынке труда сейчас больше.