Экс-министр рассказал, кто стал больше зарабатывать во время пандемии
Тимофей Милованов отметил, что основные проблемы испытывает госсектор экономики
Во время пандемии коронавируса COVID-19 некоторые отрасли и компании не потеряли прибыль, а иногда даже и стали больше зарабатывать.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал бывший министр экономики Тимофей Милованов.
"Мы видим, что у нас такие отрасли, как IT и экспорт, прежде всего агроэкспорт, пострадали либо меньше, либо кто-то даже выиграл. Есть в мире меньше не стали, больше того, если мы говорим об IT, высоких технологиях, сейчас идет много новых продуктов, связанных с COVID", - сказал экс-министр.
Читайте также: Как вывести страну из кризиса: экс-министр привел пример Великобритании
По словам Милованова, есть как прямые заказы для украинских IТ-компаний, так и аутсорс.
"Есть и аутсорсные запросы для наших компаний, прямые продуктовые запросы. В новой экономике, в компаниях, которые быстро реагируют на новые запросы в условиях пандемии, есть определенный рост. По большей части это частный сектор, в государственном большие проблемы", - сказал Милованов.
Читайте также: Нам показывают не те цифры - Гордон о статистике коронавируса в Украине
Напомним, в июне эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым в эфире канала "Украина 24" рассказала, каких вакансий на рынке труда сейчас больше.