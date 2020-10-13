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"Это нормальный прогноз": в "Слуге народа" рассказали, что будет с курсом гривни Если национальная валюта дешевеет на 10% за год, то это в пределах нормы, заявил нардеп

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что до конца года не будет повышения курса доллара в Украине.

«Для повышения курса доллара сейчас нет никаких макроэкономических оснований. У нас с вами положительный платежный баланс, очень низкая инфляция - 2,4%. То есть нет никаких оснований для того, чтобы гривня существенно ослабла до конца года», - заявил нардеп.

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Он также объяснил, почему в бюджете Украины на 2020 год заложена цена 29 грн за доллар.

«Это абсолютно нормальное явление. Вообще считается в экономической теории: если национальная валюта дешевеет на 10% за год, то это в пределах нормы. Но если мы говорим о прогнозах на следующий год, то 29 грн - это абсолютно нормальный прогноз. Если гривня немного подешевеет, ничего плохого не будет», - отметил Гетманцев.

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Напомним, ранее банкир Игорь Львов в эфире телеканала "Украина 24" дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения.