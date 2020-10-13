11:21, Сегодня

45 кг в год - экс-вице-премьер рассказал, почему украинцы едят мало мяса Борис Колесников считает, что государство не заинтересовано в развитии животноводства

Украина потребляет мяса в два раза меньше, чем Европа, и значительная часть в рационе - мясо птицы.

О причинах такой статистики и почему это плохо в эфире канала "Украина 24" рассказал бывший вице-премьер-министр (2010-2012) Борис Колесников.

"Из предметов экспорта в Российской империи до Первой мировой войны, кроме черной икры с Волги, была черкасская говядина, она считалась одной из лучших в Европе. Свиней в УССР было 23 млн, сейчас немного меньше 6 млн, а населения стало на 20% меньше. То есть свиней стало в пять раз меньше, а население настолько не уменьшилось", - привел Колесников статистику.

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Политик и бизнесмен отметил, что Украина потребляет мяса значительно меньше, чем в США и Европе.

"Второе – потребление. В США 119 кг в год мясопродуктов, в европейских странах порядка 80 кг, в Украине 45 кг. То есть украинцы потребляют в два раза меньше, чем европейцы, это еще до кризиса. В этих 45 кг две трети птицы, что не есть хорошо. Красное мясо в рационе, особенно у детей, должно составлять 60-70%", - сказал Колесников.

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Экс-вице-премьер объясняет причины снижения потребления, в частности тем, что много людей уезжают из Украины.

"Такая картина показывает, что много людей уезжает, уезжают экономически активные люди. Доходы населения и развитие животноводства упали. Сейчас Украина поставляет 21 млн тонн зерна на мировой рынок, это 4 млрд долларов. А если украинцы прокормят животноводство и птицеводство, это будет 7 млн тонн мяса, а 7 млн тонн мяса - это 14 млрд долларов. Вот вам и рабочие места, и все остальное. На самом деле государство не заинтересовано в развитии животноводства, а потенциал Украины безграничен", - считает Колесников.

По его словам, импорт свинины из стран Европы будет обходиться слишком дорого и не имеет смысла. Для развития собственного животноводства необходимы дешевые длинные кредиты. В этом случае по словам Колесникова, "5-8 лет – и вы бы не узнали Украину".

Напомним, ранее Колесников в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какие шаги должна делать власть, чтобы люди не искали заработка за границей, а оставались работать в Украине.