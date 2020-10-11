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Хлеб в Украине подорожает: эксперт назвал цифры Замглавы Всеукраинского аграрного совета назвал сорта хлеба, стоимость которых повысится

Хлеб в Украине будет дорожать. Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире канала "Украина 24".

"За 10 месяцев 2020 года хлеб подорожал на 7%. На следующие три месяца нет факторов, которые бы говорили о том, что хлеб может подешеветь. Наоборот, мы прогнозируем — из-за подорожания цен на зерновые, из-за подорожания цен на электроэнергию, колебания на валютном рынке хлеб будет дорожать", — сказал он.

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Эксперт объяснил, на сколько и на какие сорта хлеба вырастут цены.

"Возникает вопрос: какие же сорта хлеба подорожают? Дешевые сорта хлеба, в частности это ржаной хлеб, пшеничный (пшеницы первого сорта), белый хлеб высшего сорта, традиционный батон. Мы прогнозируем, что на эти сорта хлеба цена вырастет на 2-3 гривни к концу 2020 года", — сказал он.

Ранее аналитик Рro-Consulting Марина Романюк назвала пищевые продукты, цены на которые вырастут в ближайшие месяцы.